台灣證券交易所將於11月5日召開有價證券上市審議委員會會議，審議穎崴(6515)申請股票上市案。

該公司實收資本額3.06億元，主要產品：半導體測試介面、精密彈簧針、探針卡、溫控模組。2019年稅前純益6.94億元，每股稅後盈餘18元，今年上半年3.26億元，每股稅後盈餘8.43元。

(時報資訊)

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