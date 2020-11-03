國際貨幣基金（IMF）周一向20國集團（G20）主要經濟體提出呼籲，因新冠危機尚未結束，美國、英國和其他國家應擴大目前正在規畫中的財政支出規模。

IMF高層周一在官網上發文，警告在失業率居高不下之際，財政支持措施過早退場，將「進一步損害人民生計，並增加大規模破產的可能性，而這終將危及復甦。」

這篇名為「危機尚未結束，請持續（明智地）支出」的文章指出，G20與新興市場經濟體採取迅速且前所未見的行動，避免了更嚴竣的危機，僅G20國家就提供了11兆美元的財政支持。

上個月IMF預測2020年全球經濟將萎縮4.4%，到2021年將重拾5.2%的增長，但也警告現在情況仍然嚴峻，各國政府不應過早撤出激勵措施。

周一IMF表示，雖然新冠肺炎疫情正持續擴散，但是大部分已提供的財政支持現在正逐漸減少，對家庭發放現金、延後繳稅，以及向企業提供臨時貸款等措施，不是已經到期，就是即將在年底前到期。

IMF並表示，某些國家應該繼續為在這場危機中受創尤重的貧困與弱勢群體提供支援，並繼續為能存活的企業提供針對性的支持，以維持就業。IMF列舉了印度、墨西哥、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、土耳其與美國做為例子。

民主黨議員和共和黨總統唐納德·特朗普一直未能就為全球最大經濟體美國的新刺激方案達成協議。根據周二總統大選的結果，新支出可能要到2021年初才能商定。國際貨幣基金組織表示，各國應保持對受危機打擊嚴重的貧困和弱勢群體的支持，以及對有生存能力的公司保持僱傭關係的有針對性的支持。它以印度、墨西哥、俄羅斯、沙特阿拉伯、土耳其和美國為例。但是，它警告不要為阻礙將資源從可能永久收縮的行業轉移到將要擴展的行業的公司提供支持。

(時報資訊)