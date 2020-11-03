下半年全球車市回溫，車用扣件廠恒耀(8349)第三季受惠車廠客戶陸續重啟拉貨，營收季增逾4成，法人估第四季營收可望續小幅成長，下半年重回獲利軌道，全年也可獲利。

受到疫情影響，恒耀上半年營收36.96億元，年減約25.6%，毛利率年減3.12個百分點至14.98%；上半年營業淨損約6558萬元，淨損歸屬於母公司業主4126萬元，每股淨損0.35元。

隨著國際汽車大廠陸續復工後趕工出貨，恒耀第三季營收回升至24.14億元，季增42.76%，受惠於營收明顯增加及毛利率翻揚，法人估第三季可轉盈。

展望第四季，法人預估，隨著中國、歐美汽車產業持續回溫，加上車廠客戶因庫存水位偏低而開始增加庫存，恒耀整體出貨可望持續增加，恒耀第四季營收可望比第三季以及去年第四季小增。

恒耀生產基地在兩岸及德國，主要銷售北美、歐洲及中國大陸市場；第一季，恒耀中國蘇州廠及廈門廠營運受衝擊，今年第一季營收約20億元，年減逾二成，單季每股盈餘0.01元；由於第二季歐美疫情嚴峻，第二季營收降至16.9億元低點，單季轉虧，每股淨損0.36元。第三季營收重回20億元之上，營運將比第二季轉虧為盈。

隨著新能源車成長趨勢不變，TESLA下半年持續衝刺交車量，恒耀打進Model 3供應鏈，在中國大陸也有多家電動車客戶，可望隨產業趨勢持續成長。

另外，恒耀與風機製造商MHI Vestas簽訂「電纜線與扣件」採購協議，成為彰芳二期和西島風場的供應商；該風場預計於2023年併網及商轉，目前尚未開始對該公司有業績貢獻。

(時報資訊)