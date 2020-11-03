國內5G基金再添新兵！國泰台灣5G+ ETF(00881)將於11/18~11/24展開募集，追蹤的是台灣5G+通訊指數，係以紐約證券交易所及納斯達克上市的專業金融數據公司FactSet的產業分類作為篩選，涵蓋45個5G相關子產業，完整掌握5G及未來6G、甚至7G的投資機會。其指數成分股挑選經層層把關：第一層，選高純度5G股，只挑台灣5G產業營收佔比50%的上市櫃股票；第二層，挑流動性佳個股，近三個月日均成交額達5千萬以上；第三層，買獲利績優股，只投資近四季累積EPS0的公司股票。經層層篩選後，最終納入前30大5G績優股且依市值加權。

台灣5G今年7月正式開跑，從AI、大數據、車聯網、智慧醫療、萬物互聯等，5G商機將遍地開花，高通預估至2035年，台灣直接或間接創造的5G相關總產值高達1,340億美元。國泰投信總經理張雍川表示，5G是未來十年的投資主流，而全球最強5G供應鏈就在台灣。主因：第一，技術面領先，台廠握有全球最強的半導體供應鏈、5G手機及資通訊基礎建設等關鍵技術；第二，政策面做多，政府帶頭推動5G行動計畫，產值預估達新台幣500億；第三，投資面勝出，台廠具高競爭優勢，及中美角力下台廠左右逢源，在在催化台灣5G+通訊指數表現超越全球5G市場。

張雍川進一步指出，2020年投資界最熱門的話題不外乎：疫情催化網路資安商機、企業及環境永續掀起ESG熱潮，及5G版的iPhone上市將引爆台廠供應鏈商機。這三大趨勢，國泰投信通通掌握住，今年初推出亞洲首檔網路資安ETF，接著7月上市的永續高股息ETF為國內首檔結合ESG及高息股，人氣及規模扶搖直上，如今將推出的國泰台灣5G+ETF(00881)，這是台股第一檔100%投資5G科技股的ETF，讓投資人掌握全球最強5G，並盡享在地商機。

觀察近年各國陸續啟動5G計畫以來，台灣5G+通訊指數漲幅高達46%，甚至大幅超越全球5G指數11%，國泰台灣5G+ETF(00881)經理人蘇鼎宇表示，5G網路連接數才正要開始加速，投資5G，時間早不如時機巧，預估2021年才是5G真正爆發期，尤其美中貿易衝突加速台廠得利，建議投資人佈局台灣5G關鍵供應鏈，搶佔新時代的關鍵先機。

(時報資訊)