金門縣運會聖火今引燃 傳遞遶境全島5鄉鎮 14:542020/11/03 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金門縣第22屆運動會即將於11月5日登場，縣長楊鎮浯今天上午在縣定古蹟「唐牧馬侯祠」引燃大會聖火。（縣府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金門縣第22屆運動會即將於11月5日登場，縣長楊鎮浯今天上午在縣定古蹟「唐牧馬侯祠」請引大會聖火，展開5鄉鎮傳遞遶境行程，象徵薪火相傳，生生不息，沿途受到民眾和商家的歡迎。 本屆縣運比賽共計11項，包括：田徑、籃球、羽球、慢速壘球、桌球、跆拳、游泳、木球、網球、大隊接力、趣味競賽等，選手有5024人，總參與人數5800人。 金門縣第22屆運動會聖火傳抵金湖鎮，鎮長陳文顧迎接遶境山外街頭。（金湖鎮公所提供） (中時 ) #金門 #運動會 #楊鎮浯 #唐牧馬侯祠 #聖火 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雲林沿海八鄉鎮無動物醫院 縣府催生浪浪絕育站 17:122020/10/28 寶島 東區週年慶11／5-11／16強勢來襲 推出多重驚喜優惠 15:252020/10/29 生活 嘉義頂安宮觀音佛祖廟遶境祈福 市長黃敏惠、縣長翁章梁同框 15:542020/11/01 生活 中華電信雙11升5G好時機專案 三星華碩旗艦機最高折4,500元 14:172020/10/29 科技 關渡祕境花海 11／1吹響幸福號角 10:372020/10/27 旅遊 劍湖山於旅展推獨家促銷 住宿＋樂園門票套組下殺3折 18:422020/10/29 新消息 PChome商店街雙11主打加購活動 5大主題會場讓你買不停 13:502020/11/02 科技 性侵犯強制治療釋憲 5重點今辯論 04:102020/11/03 社會新聞 雙11台灣大提供momo特選會員免費升5G飆速購物 18:222020/10/29 科技 遠傳11月推5G購機優惠 選搭1399方案送三大5G創新服務 16:112020/10/30 科技 寶島熱門新聞 麗寶Outlet 4週年慶7日登場 台中獨家HAMASUSHI插旗同慶 - 寶島 清華大學發現生物標記 精準標靶治胃癌 - 寶島 金門縣運會聖火今引燃 傳遞遶境全島5鄉鎮 - 寶島 靜宜大學「國小魔法英語營」 融入SDGs及創意課程 - 寶島 喜美超市董座捐車完成母親遺願 車牌號有洋蔥 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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