金門縣第22屆運動會即將於11月5日登場，縣長楊鎮浯今天上午在縣定古蹟「唐牧馬侯祠」請引大會聖火，展開5鄉鎮傳遞遶境行程，象徵薪火相傳，生生不息，沿途受到民眾和商家的歡迎。

本屆縣運比賽共計11項，包括：田徑、籃球、羽球、慢速壘球、桌球、跆拳、游泳、木球、網球、大隊接力、趣味競賽等，選手有5024人，總參與人數5800人。

金門縣第22屆運動會聖火傳抵金湖鎮，鎮長陳文顧迎接遶境山外街頭。（金湖鎮公所提供）

(中時 )