《商情》黃金亞洲電子盤走跌 14:492020/11/03 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因兩位美國總統候選人選前民調相近，而增加政治不確定性，使投資者關注美國總統大選結果，因此買盤呈現觀望狀態，令金市買氣偏弱，致金價走跌；截至台北時間下午2點30分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金下跌0.8美元，報每盎司1891.7美元。 12月白銀上漲0.007美元，報每盎司24.035美元。 1月白金上漲0.6美元，報每盎司860.1美元。 12月鈀金上漲19.6美元，報每盎司2240美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #兩位 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》逢低買盤回籠 美股期貨走高 14:322020/11/03 財經 《商情》買盤進場 激勵LME基本金屬期貨普漲 10:002020/11/03 財經 《盤後解析》台股重返季線 美大選結果前波動大 14:492020/11/03 財經 《晨間解盤》買盤觀望 震盪整理(日盛投顧提供) 09:492020/11/03 財經 《晨間解盤》買盤縮手 不追短線強勢(倫元投顧提供) 07:442020/11/03 財經 《商情》憂需求驟減 打壓馬來西亞棕櫚油價跌 10:002020/11/03 財經 《港股》半導體股拉抬 恆指逼近2萬5000點 17:222020/11/03 財經 《集中市場》美大選謎底將揭曉 三大法人買超164億元 15:062020/11/03 財經 全球新興、亞洲新興 逆勢撐場 04:102020/11/03 投資理財 《商情》需求擔憂 紐約棉花跌至3周低點 10:002020/11/03 財經 財經熱門新聞 美大選爆最慘結局 專家：美股ETF不等人 恐大暴殺 - 財經 美大選後將出手打馬雲？專家爆背後驚人真相 - 財經 美大選結果已定？華爾街不怕他當選 卻警告災難將來臨 - 財經 不甩白宮新主人是誰 北京鐵了心備妥陸美科技戰 - 財經 預測他勝出後 新債王再發功 美將陷入最大險境 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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