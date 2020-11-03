因兩位美國總統候選人選前民調相近，而增加政治不確定性，使投資者關注美國總統大選結果，因此買盤呈現觀望狀態，令金市買氣偏弱，致金價走跌；截至台北時間下午2點30分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金下跌0.8美元，報每盎司1891.7美元。

12月白銀上漲0.007美元，報每盎司24.035美元。

1月白金上漲0.6美元，報每盎司860.1美元。

12月鈀金上漲19.6美元，報每盎司2240美元。(商品行情網)

(時報資訊)