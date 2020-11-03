美總統大選投票今日鳴槍，昨夜美股彈升反應，今日美期指並接力大漲，台股在權值龍頭台積電(2330)領軍喊衝，輔以集團股點火之下，大盤指數亦開高走高，一路攻克12600、12700關，並收復5日線、季線，多頭氣勢旺盛，終場集中市場收12736.01點，漲144.70點，總成交值增至1664.56億元；店頭市場收162.65點，漲1.40點，總成交值378.58億元。分析師表示，台股今日震盪走強重返季線，新台幣今日同步走升，若由籌碼觀察，外資昨日現貨終結連六賣，外資昨日期貨微幅減碼，整體淨多單口數回到2.7萬口，今日能否重返3萬口之上，將是觀察指標。目前市場上等待大選結果，明日有可能出現較大的波動。

在盤面上，台積電受惠蘋果新品發表會題材助攻，今日股價一度衝上443元、封閉上周缺口，終場收441元，順利收復5日線、季線，帶動精材(3374)、精英(2331)、奇力新(2456)、國巨(2327)等蘋概族群聯袂勁揚，此外，弘塑(3131)、世芯-KY(3661)、家登(3680)、帆宣(6196)等台積電概念股也跟之揚升，大振台股多頭士氣；華新科(2492)收在漲停板181.5元；閎暉(3311)獲得華新科溢價收購，今日跳空長紅，收在29.45元，漲幅7.29%；東和(1414)台南閒置土地資產想像空間大，今日續創波段高，收在漲停板13.95元。

美國總統大選前夕，美股期貨、現貨雙雙彈升，帶動今日台北股匯雙漲，新台幣今日早盤以28.9元兌1美元，升值0.9分開出，隨即升破28.6元關卡，午盤大漲2.98角、暫收28.611元，成交金額5.61億美元。午後漲勢持續，14:15，新台幣兌美元為28.605元，升值3.04角。

分析師指出，市場靜待美國總統大選結果出爐，目前全球疫情仍未明朗，美國大選後聯邦公開市場委員會(FOMC)將召開會議，短線仍有干擾因素，接下來上市櫃各家法說會、10月營收及第3季財報陸續公布，若大型股持穩，台股將有反攻季線的可能。

(時報資訊)