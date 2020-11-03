王道銀行（O-Bank）即日起針對所有用戶推出新台幣13個月期年利率0.9％之高利定儲專案，以及年利率最高1％之階梯活儲專案，在金融市場高度變動且低利的環境中，提供用戶優於市場牌告利率的專屬優惠利率，是客戶大額資金安穩存放的好選擇。

針對長天期資金定存需求，王道銀行於即日起至今年11月30日22:00止，推出新台幣13個月期高利定儲年利率0.9％專案，無論新舊戶皆可參與。每位用戶可承作此定存專案的金額，為申辦定存當下帳戶內新台幣及外幣之活存（儲）及定存（儲）總餘額超出今年10月12日當日總餘額之金額，且新台幣3,000元即可起存，不限存款筆數。

針對消費者資金高流動性的大額活存需求，王道銀行亦推出階梯活儲專案。凡王道銀行用戶於即日起至今年12月31日22:00止，自他行轉入或匯入單筆新台幣30萬元以上者，不須額外申請，自次一營業日起六個月期間內即享新台幣階梯活儲年利率最高1％專案資格，帳戶內無論新舊資金，總餘額150萬元以內享年利率0.5％，150萬零1元至200萬元部份享年利率1％，200萬零1元以上部分則適用王道銀行活儲牌告利率。

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