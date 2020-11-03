紅鶴雙腳骨折、經脈斷裂，躺在水池裡。（摘自台灣動保社團／王志偉花蓮傳真）

這間位在花蓮港看海連鎖咖啡廳，業者飼養紅鶴供觀賞，卻被網友指虐待動物，業者駁斥非事實，已將監視器交由警方追虐待動物之人。（摘自業者臉書／王志偉花蓮傳真）

鄰近花蓮港一間看海咖啡館，內飼養數隻紅鶴，粉嫩外表看來相當討喜，但有網友目睹，一隻紅鶴雙腳骨折、經脈斷裂，躺在骯髒的水池裡，畫面PO上保護動物粉專，業者調出監視器，發現有一調皮小男孩疑持石塊丟紅鶴，導致紅鶴傷重不治，業者無奈又澄清說，案發後急忙將紅鶴送醫，動植物防疫所查證，飼養環境並無不良也非業者所為，將追虐待動物行為人，可開罰20至200萬元罰金。

台灣動保社團臉書專頁PO出畫面，1日看到一隻紅鶴趴在池子邊，半個身體泡在水裡，可以看到紅鶴的腳骨折、毛散落整個池塘。這隻紅鶴疑雙腳開放性骨折、經脈斷裂，紅鶴已經躺骯髒水池2天。直到請他們員工把紅鶴撈出來，除了向業者反映，同時也撥電話到動植物防疫所。此貼文有2百多個分享，引起網友議論。

紅鶴飼養處所位在花蓮港一間看海連鎖咖啡館，業者也親上火線，拿出監視器反駁，在10月31日晚上10時許，有一個小男孩拿著不明物體丟紅鶴，還一連丟2次，紅鶴都是蹲下來閃避，小男孩還不死心，跑去另外一邊丟紅鶴，而紅鶴受驚嚇跳開，才導致腿受傷摔進水裡。

業者發現紅鶴奄奄一息，急忙送醫，不過當時獸醫院都沒開，有獸醫院建議就是不要去動牠，怕牠受驚嚇二度傷害，才會讓受傷紅鶴待在水裡。業者也表示養紅鶴很多年，都有感情，對於小男孩的行為非常痛心，會把畫面交給警方處理，也請大家不要以訛傳訛，誤會業者棄置不管。

花蓮縣動植物防疫所代理股長張秉浤表示，看過店家監視器，畫面的確發現有一小男孩攻擊紅鶴，紅鶴屬保育類二級。現場查看飼養環境並無髒亂，業者也無涉虐待、水質也適當。至於行為人小男孩涉《動保法》，2年以下有期徒刑，可併科20萬元以上200萬元以下罰金，不過未成年行為另有規範，目前配合警方調查。

(中時 )