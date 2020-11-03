反卜蜂聯盟鳳林自救會在反對卜蜂設場期間，收到不少鎮民捐款表示支持，如今花縣府6月底正式宣布撤銷卜蜂各項許可執照，自救會階段性任務完成；隨著事件落幕，自救會成員決議將9萬餘款捐贈鎮內8所中小學校，同時強調，自救會並沒有解散，不排除在未來成立協會，持續關心花蓮環境議題。

「取自鳳林，用自鳳林」自救會會長張家蕙表示，鳳林自救會捐款皆來自鳳林鎮民，日前結算共有10萬餘元餘款，一定時間申請退款後，尚餘9萬5千多元，未前往申請退款的鎮民決議交由自救會處理，經幹部討論，決定將9萬元捐贈給鳳林鎮2所國中及6所小學，剩下的5千元則提供給家扶中心。

鳳林國中校長羅崇禧（左二）代表8所學校感謝自救會將款項回饋到國中小學，盼這筆金費能如實照顧到弱勢學童。（羅亦晽攝）

受贈8所學校今皆派員出席於鳳林國小舉行的捐贈儀式，由自救會會長張家蕙、總召蕭文立及活動組長許正燊致贈捐款；鳳林國中校長羅崇禧感謝自救會替在地學生上了一堂重要公民課程，反卜蜂運動讓鎮民基於愛鄉愛土情懷，自發性地凝聚一起守護家園，並謝謝自救會將款項回饋到國中小學，盼這筆金費能如實照顧到弱勢學童。

鳳林國小校長李國清說，活動共9萬元的結餘款，每所學校平均配得11250元， 8所學校共識將此筆款項作為清寒學生獎助學金，鼓勵學生持續關懷家鄉。

另外，針對自救會未來動向，張家蕙說，目前要求縣府撤照目的已經達成，雖然法律程序方面可能幫不上忙，但自救會不會就此解散，未來不排除成立協會，關注花蓮環境議題，若地方有需要幫忙，小蝦米們絕對義不容辭出來協助對抗大鯨魚。

(中時 )