綠島民宿業者2日指控遭網紅「罔腰」惡搞破壞，不但吸菸、亂丟垃圾，還破壞擺設，罔腰發文反控民宿業者圖文不符、未經同意就拍攝，並怒嗆「誰包棟喝酒，都會很嗨，不是有知名度，就要被放大檢視」，立刻引來網友砲轟。但原本表示不會道歉的罔腰，經過與民宿老闆溝通後，在臉書發文道歉，民宿也同意他們續住2天。

罔腰3日在臉書回應，在民宿包棟時因酒後失態，破壞民宿原有擺設感到抱歉，強調若有損失會全額賠償，「希望民宿的老闆能夠原諒我們的行為，以後我們也會警惕這次的教訓」。罔腰表示已和民宿業者溝通，對方也同意他們續住。

經媒體電話訪問，業者表示：「體諒他們實在臨時找不到地方住，心軟於是同意繼續讓他們續住下去」，業者說，因為這幾天風浪大，船已停航，體諒他們臨時找不到合適住宿地點。

罔腰則表示，再此敬上最高的歉意，並強調續住2日內不會再有脫序行為。

(中時 )