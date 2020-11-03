reamle品牌來勢洶洶，根據根據市場調研機構Counterpoint 2020年第三季度全球智慧手機出貨量統計資料顯示，於9個季度內realme全球手機銷量突破5000萬台，成為全球最快達到該里程碑銷量的手機品牌，寫下歷史。

根據統計，reamle 2020年第三季度出貨量達1480萬台，創下歷史新高，穩居全球第七。台灣銷量成績也相當亮眼，在台推出多款兼具性能和潮玩設計的科技產品，頗獲台灣消費者青睞，於台灣手機市場排行中穩居前五。

realme貫徹「敢越級」品牌理念，積極為台灣用戶打造智慧潮玩生活，不僅提供不同價位帶的5G產品體驗，同時推出多款AIoT新品，除了realme網路商店和各大電商平台提供販售外，為滿足消費者實機體驗的需求，也十分重視線下專櫃的布局。

與不少手機品牌所見略同，近日realme專櫃神秘現身於三創園區二樓，因尚未開幕而立起的圍檔上可見COMING SOON的字樣，代表將提供給喜愛或對realme產品感興趣的消費者一個體驗據點的新選擇。

因應雙11檔期，realme於11月2日至11月11日推出「真敢折．真好買」優惠活動，並推出realme Buds Wireless Pro 頸掛藍牙耳機 - 主動降噪版新品，以及realme網路商店的「真敢扭」扭蛋領券活動， 讓購物體驗更加有趣。realme迷可把握機會！

(科技)