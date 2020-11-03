勤業眾信（Deloitte）風險管理諮詢股份有限公司今（3）日舉辦「數位時代法遵風險管理新趨勢」線上研討會，面對企業新興科技的演進與產業破壞式的創新躍進發展下，應持續關注外部監理機構對於產品服務之監理要求，並藉由科技工具的導入與應用，持續監控法規異動、強化公司作業流程與內部控制，將法遵內化於公司各單位。

勤業眾信自行研發法遵平台「Telawscope」，協助企業節省風險評估作業時間，確保有效地法遵風險管理。企業若能建立有效的法遵機制，不僅能維護市場競爭力、保護公司形象與聲譽，更可適度降低裁罰風險，極大化投資效益及法遵科技應用。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司資深副總經理鄭淑芬指出，為維護市場競爭力、保護公司形象與聲譽，並適度降低裁罰風險，企業需要關注的法遵風險領域，會因其所在區域、產業、營運模式、新興技術運用等，產生不同之法遵風險領域順位及攸關法令規章之要求。此外，企業在投入數位創新研發技術或商業模式的過程中，智慧財產權法令遵循議題也隨之增加。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司副總經理李介文表示，鑒於金融法規變動迅速，法遵科技因此誕生，業界開始以資訊科技管理監理制度與法規要求協助企業合規、降低面臨鉅額裁罰風險。而隨著人工智慧、雲端計算及數據分析等新興技術成熟，非金融業也開始利用監理科技管理法令規章與合規要求，以提升作業效率，管理企業遵循風險。

(工商 )