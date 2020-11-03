據知情人士透露，美團正在考慮最早於2021年在大陸進行二次上市，自2018年在香港完成IPO以來，美團的股價在兩年的時間裡提升了3倍有餘。

不願透露身份的消息人士表示，作為世界最大的外賣送餐服務之一，美團已經與顧問就潛在的在大陸出售股份進行了初步討論。其中一位消息人士稱，美團正在權衡將創業板作為其在中國二次上市的地點之一，創業板是深圳證券交易所旗下的納斯達克式交易板塊。

消息人士稱，目前審議工作還處於初期階段，美團尚未就潛在的股票發行時間和規模做出任何最終決定。美團公司發言人拒絕對此消息置評。

2018年，曾獲騰訊投資的美團在香港完成首次公開募股（IPO），籌集了約42億美元的資金。此後，該公司實現盈利，且市場對其外賣服務的需求也從疫情所引發的混亂中實現反彈，隨後該公司股價大漲超過300％，截至3日，每天的市值大約為2,230億美元。

(工商 )