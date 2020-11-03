前總統陳水扁與資深媒體人趙少康上演「世紀大和解」，兩人見面對談近2小時。過程中提到陳幸妤當年曾說「民進黨誰沒有拿過我爸爸的錢？」對此，陳水扁笑回「誰敢說自己沒拿過阿扁的錢？沒拿過的出聲一下好不好？」不過當時的民進黨立院總召柯建銘，就曾出面表示，陳幸妤說的都是實情。

2008年陳幸妤面對媒體時，突爆出當初有拿錢、有去選舉的人，每個出來假清高，「你以為要台灣獨立就不需要錢，要選舉就不需要錢？」「蘇貞昌沒拿到錢嗎？謝長廷沒拿到錢嗎？陳菊在高雄沒拿到錢嗎？」

當時柯建銘坦承，自己也接受過陳水扁的幫忙，同時要求大家以同樣標準看待馬英九，政治獻金有無誠實申報，並強調陳幸妤不是要把大家拖下水，講的都是實情。

陳水扁被趙少康問到此事，他表示，像民進黨這些窮黨，沒錢就是沒錢，「很多人要跟你伸手要錢」，但又不可能去印鈔票，所以才會去募款，而當年也給台聯黨共6000萬元，「且我幫大家站台，是我自己的台，他們都不必搭台，搭台要錢還有轉播，所以花很多很多錢，有些都是算千萬的」。

陳幸妤:有人拿走錢 我爸叫我不要講

(中時新聞網)