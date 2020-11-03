2020中華職棒總冠軍賽上周六在台中洲際棒球場開打，台中市府與中職聯盟聯手防疫，讓球迷安心，不僅首戰門票搶購一空，更獲「世界棒壘球總會(WBSC)」官網專文報導台中防疫成效及當日精彩賽況。

運動局表示，台中今年職棒賽創下「四個第一」，包括全球首場職棒賽在台中、全球首場開放球迷入場觀賽城市、舉行首場職業運動選秀、舉行首場中職總冠軍賽，成為市民榮耀。

台中繼今年首場職棒賽開打引發國際關注後，再次成為國際焦點，成功創下「四個第一」，包括全球第一場職業運動賽事在台中；全球疫情爆發以來，第一場開放球迷入場觀賽的城市；第一場職業運動選秀會(中華職棒)在台中；中職總冠軍賽第一戰也在台中，成為市民的榮耀，感謝各界防疫英雄的努力。

運動局表示，世界棒壘球總會11月1日（台灣時間）專文報導台中的防疫作為及職棒總冠軍賽成功，肯定市長盧秀燕帶領的市府團隊與中職聯盟所做的防疫努力，讓今年職業賽事順利舉行。

新冠肺炎疫情以來，中華職棒大聯盟是國際第一個開打的職棒聯盟，這次台中洲際棒球場舉行首場總冠軍賽，為兼顧防疫及球迷進場需求，開放最多7成座位席，進場人數約1萬5600人，賽事前，市府也與中職大聯盟場勘球場，嚴格遵守防疫措施，讓賽事順利開打。

(中時 )