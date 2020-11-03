奧地利首都維也納周一晚間發生街頭槍擊事件，其中一名槍手引爆炸彈自殺，有槍手遭警方擊斃。 維也納警方周二晨間證實已有三名市民死亡，包括兩名男子和一名女子。奧地利內政部長耐漢默(Nehammer)周二描述槍手為「伊斯蘭恐怖分子」，「我們在昨日晚間遭到至少一名伊斯蘭恐怖分子的攻擊」，並指該遭警方擊斃的槍手為伊斯蘭國同情者。

周一數名槍手從維也納市中心的主猶太會堂(synagogue)開始，在六個地點槍擊市民，至少14名受傷，3名死亡，警方仍追補數名在逃共犯。目擊者敘述在酒吧內槍手開啟自動步槍，槍手在大樓前逃跑，至少開啟100發子彈；而民眾正值全國宵禁的前一夜，酒吧仍有營業；警方則擊斃其中一名槍手。

目前警方關閉維也納老城大部分地區，由於仍有槍手在逃，警方敦促民眾避難，並關閉整個公共運輸系統，全力追捕逃犯。

維也納猶太社區負責人Deutsch表示，由於該時間社區已關閉，不清楚該教堂或辦公室是否為攻擊目標。

內政部長指出，邊境檢查已經強化，周二兒童不應上學，民眾應留在室內，「根據我們目前所知，至少有一名人士仍在逃」，「我們正召集數個特種武裝部隊，搜尋被認定的恐怖分子，區域並不僅限維也納市，因為這些在逃者四處移動」。

(時報資訊)