工業電腦廠凌華(6166)隨著遞延訂單出貨，2020年第三季合併營收自4年低點回升，稅後淨利0.56億元、每股盈餘（EPS）0.26元，自近9季低點倍增反彈。展望後市，公司預期營收可望持續穩健回溫，將聚焦費用及匯兌控管，降低匯率波動對營運影響。

凌華董事會通過前三季財報，合併營收69.16億元、年減9.24％，為近4年同期低點。毛利率39.78％、營益率4.5％，低於去年同期40.54％、6.01％。歸屬母公司稅後淨利1.71億元、年減46.63％，每股盈餘0.79元，低於去年同期1.47元。

以此推算，凌華第三季合併營收22.84億元，季增6.11％、年減4.84％。毛利率40.25％、營益率3.76％，優於第二季39.78％、3.08％，低於去年同期40.72％、5.44％。歸屬母公司稅後淨利0.56億元，季增達1.01倍、但年減42.57％，每股盈餘0.26元。

凌華表示，新冠肺炎疫情影響訂單出貨進度，隨著遞延訂單陸續出貨，使第三季營運動能自近年低檔回升。同時，因應匯率波動加劇，公司降低外幣持股部位，第三季因歐元較強、抵銷美元轉弱影響，業外仍有匯兌收益，但仍有認列轉投資公司部分減損。

展望後市，雖然市場接單狀況未見明顯回溫，但在遞延訂單陸續出貨帶動下，凌華第四季營運能見度維持穩定，預期營收可望進一步回升，並聚焦費用及匯兌控管。由於新台幣匯率10月再度強升、可能再度出現匯損，公司將持續觀察狀況調控、盡力控管波動影響。

(時報資訊)