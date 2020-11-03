根據路透社所做的統計分析，上周美國新冠狀病毒新增確診數增加18%，達到逾57.5萬人，再創新高記錄，而死亡病例數則小增3%。

美國每周的新增確診數已經連續4周攀升，並在過去兩周連創新高。在截至11月1日的7天內，全美死於該病毒的人數增加5800人，使累計死亡病例數超過23萬人。公衛專家表示，在感染數激增之後，死亡人數往往會在4到6周間增加。

美國50個州中，有34個州的新增病例已至少連續兩周增加，但較前一周的36個州減少。這34個州包括佛羅里達，俄亥俄與密西根，這三個美國總統大選選情最激烈的州。另一個關鍵州賓夕法尼亞的上周新增病例更大增60%。

德州上周呈報的新增病例數最多，逾45,600人確診；其次為人口僅有德州一半的伊利諾州，上周新增病例數超過44,500例。

另數據顯示，上周美國共進行850萬次新冠狀病毒檢測，其中6.8%呈陽性反應，較前一周的6.3%升高。世界衛生組織認為超過5%的陽性率是令人擔憂的事，這表示社區中還有更多尚未被發現的病例。

(時報資訊)