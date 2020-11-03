美股四大指數反彈，台股跟風開高並一路向上，衝過12700點。加上蘋果將辦線上特別活動，外界預期將發表搭載蘋果自製處理器的Apple Silicon Mac筆記型電腦，可能由台積電獨家代工處理器。電子權值股領軍，台積電（2330）、大立光（3008）、聯發科（2454）齊揚，聯電（2303）回神重返30元之上。國巨（2327）、華新科（2492）攻高，相關集團股齊升。傳產漲勢凌厲，玻陶股跑最快，橡膠、汽車呼應，加上台經院看好明年經濟成長率初估可破4，多方加強火力，終場收漲144.7點，為12736.01點。今日外資(不含外資自營商)買超145.1934億元，投信買超7.1091億元，自營商買超11.8454億元，三大法人買超164.14億元。

台股迎來許久未見的漲勢，類股齊揚，玻陶股漲勢最猛，光電、電子零件、汽車股在買盤擁護下，緊追在後。玻陶股短多強勁，台玻(1802)組織調整及各地產線整合後，今年H2營收、獲利將比H1有成長動能，今日狂漲3.5%以上；中釉(1809)明年積極擴充孟加拉市場產能，增加新品銷售量，明年營運成長具動能，盤中漲幅也逾3%；冠軍(1806)及和成(1810)也挾著第4季進入購屋及裝修旺季，業績馬力足，也在漲升之列，玻陶指數漲幅超過3%，傲視八大類股。中鋼(2002)第四季鋼價持續走高，加上出貨量續增，中鋼集團的中鋼構(2013)率先公布亮麗的財報，推動股價走高約5%，而中鴻(2014)第三季可望受惠鋼市復甦挑戰轉盈，股價重回30元，成為領漲鋼鐵股主力；大成鋼(2027)、世紀鋼(9958)、燁興(2007)、春源(2010)皆在漲幅前列。

美國總統大選結果確認前，台股跟著美股起伏，大盤昨日出現止跌訊號，外資對現貨買超29.1億元，今日繼續買超145億元，推動台股終場大漲144點，5日RSI為50.86，10日RSI為48.68，9日K值為33.94，9日D值為36.36，20日乖離率為-0.62。觀看籌碼面，外資昨日現貨終結連六賣，昨日期貨微幅減碼，整體淨多單口數回到2.7萬口，連2日買超下，台股可望扭轉疲勢。

目前美國總統選舉謎底尚未揭曉，市場觀望心態使得量能雖持穩卻難進一步放大，待市場不確定性因素解除後，中長線股市回歸基本面，台經院看好明年經濟表現，成長率初估可破4，台股有基本面撐腰，電子股中，擁有轉單效應需求的晶圓代工、高階半導體族群受惠深，面板族群則有第三季獲利轉虧為盈題材，目前報價及供需表現都相當正面，也是市場關注標的。傳產部分，太陽能、風力發電等再生能源中長線看好；原物料族群的報價上漲題材亦持續發酵，像塑化產業、工紙業、H型鋼及鋼筋類股、貨櫃航運等有舞台。

(時報資訊)