新北市38歲蔣姓男子上月27日獨自坐在超商餐區座椅，土城分局員警見他神情恍惚、眼神疲憊，便立即上前詢問蔣男身份，發現他手上有愛心手環，經查發現蔣男已失蹤1個多月，隨即聯繫家屬將人帶回。蔣男母親表示，兒子患有輕微精神疾病、反應較遲緩，經常攔不住亂跑出門。警方呼籲，民眾家中若有易走失人口可向社會局申請愛心手鍊，即便走失，員警也可透過愛心手鍊上的編號尋人。

土城分局廣福派出所2位員警10月27日凌晨巡邏時，發現蔣男在超商用餐區眼神空洞，察覺有異上前關心他，透過蔣男陳述和他手臂上的愛心手環，發現蔣男是通報的失蹤人口，隨即將他帶回警局，聯絡家屬帶回。蔣男母親表示，兒子患有精神疾病，時常亂跑，失蹤已一個多月皆沒有消息，非常感謝員警眼尖盤查，將兒子帶回。

土城分局表示，民眾家中若有失智或易走失家人可向新北市政府社會局申請愛心手鍊，愛心手鍊上的編號可讓員警掌握失蹤人口身份，也可使家人失蹤的機率降低。

(中時 )