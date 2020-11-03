不得登機理由百百種，但美國這個案例太扯了！一名身材姣好的母親瑪莉(Eve J Marie)帶著7歲兒子，從佛州搭乘西南航空國內線班機出遊，該機在德州達拉斯停留後，續飛奧克拉荷馬州的塔爾薩，而就在第二段旅程啟程時，地勤不讓瑪莉母子登機，理由是她巨乳看起來「快爆了」，不符飛行服裝儀容規定，她若不多添點布料，就強制不讓她登機。

據《太陽報》報導，瑪莉是成人雜誌《花花公子》的兔女郎，事發當天照慣例打扮，穿了超低胸豹紋裝出門，沒想到被地勤人員認為尺度太over，巨乳已到要爆出來的程度，認為她不合規定，但瑪莉當時沒有別的衣服，最後是空服員借她一件毛衣稍微遮擋，他們母子倆才順利登機。

瑪莉對於遭遇這件事，感到忿忿不平，理由是她這兩段旅程搭的是同一台班機，也穿同一套衣服，為何從佛州出發時地勤沒意見，第二段旅程卻不讓她登機？瑪莉更表示自己是西南航空的尊榮客戶，如今當眾遭受這種對待簡直是屈辱，她還聽到現場其他女性聽聞此事後跟著一起嫌她胸部太大，當下感覺到分外無助，更糟的是，「我7歲的兒子必須跟我一起承受這份屈辱」，讓她覺得很對不起孩子。

瑪莉表示事發後她有一直向航空公司客訴，覺得地勤對待她的穿著打扮「兩套標準」，證明公司的作業方式有問題，當下真的擔心母子倆被丟包，而此事被報導後，西南航空做出應對，發出了道歉函給瑪莉，並且送上100美金(約台幣3千元)航空公司禮券作為補償，但瑪莉仍抱持質疑，因此翻閱了西南航空的服裝規章，發現上面只寫了「勿穿猥褻服裝」，但標準為何則未詳述，讓瑪莉大感不滿，質問西南航空：「所以我在你們眼裡很猥褻是嗎？」。

(中時新聞網)