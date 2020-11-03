北市38歲警員沒上班 同事上門驚見他猝死家中 15:132020/11/03 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市中山分局建國派出所(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市中山分局建國派出所38歲王姓員警，3日上午應到班值勤，卻遲遲不見人影，同事到他位於新莊住處查看，赫然發現王員倒臥在客廳，已明顯死亡。新北市警方勘查現場，發現無外力介入痕跡，初步研判王員可能是身體不適猝逝，將報請檢方相驗。 警方表示，王員1年多前調任中山分局建國派出所，未婚、獨自居住在新莊住處，平日表現優異，同事對其發生意外皆感到驚訝不已，分局表示將協助家屬處理其後事相關事宜。 (中時 ) #員警 #同事 #派出所 #猝逝 #建國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華為副總裁驚傳深圳猝死 公司回應了 12:392020/11/03 財經 北市38歲警員沒上班 同事上門驚見他猝死家中 15:132020/11/03 社會 合唱團男高音床戰人妻同事10多次 鬧出人命曝姦情 12:522020/11/02 社會 遭男友欺騙 她就醫確診「心碎症候群」恐猝死 11:232020/10/31 健康 警機警見男神情恍惚 靠愛心手環尋獲失蹤人口 15:082020/11/03 寶島 失智老農出門買菜籽 忘了回家的路 13:282020/11/02 社會 婦人機車故障求救無門 金山警方道路救援 15:452020/11/03 寶島 迷童嚎啕大哭 溫柔女警「抱緊」處理協尋家人 19:212020/10/29 社會 台大名醫曝產房赫見男星脫衣露巨肌 網瘋猜可能是「他」 10:332020/11/02 娛樂 上班笑臉迎人！高鐵最正列車長罹癌 下班返家偷哭 14:202020/11/01 生活 社會熱門新聞 前空姐郭芷嫣提告求復職 長榮律師：不可能讓她回來 - 社會 長榮女大生遭擄殺 遇害地前1小時畫面曝光 網看完暴怒 - 社會 女大生魂斷異鄉 高大成震怒「3關鍵」揭惡嫌謊言 - 社會 北市38歲警員沒上班 同事上門驚見他猝死家中 - 新聞 馬國僑生父母追思愛女 母接下畢業證書放聲大哭 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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