北市中山分局建國派出所38歲王姓員警，3日上午應到班值勤，卻遲遲不見人影，同事到他位於新莊住處查看，赫然發現王員倒臥在客廳，已明顯死亡。新北市警方勘查現場，發現無外力介入痕跡，初步研判王員可能是身體不適猝逝，將報請檢方相驗。

警方表示，王員1年多前調任中山分局建國派出所，未婚、獨自居住在新莊住處，平日表現優異，同事對其發生意外皆感到驚訝不已，分局表示將協助家屬處理其後事相關事宜。

(中時 )