綠鬣蜥因被民眾過度放養，被列入台灣十大入侵外來種，彰化縣議員陳一惇屢屢接獲民眾反映，在二林市區發現綠鬣蜥蹤跡，民眾不敢抓捕他到場協助，還被咬傷，陳一惇表示，綠鬣蜥「吃素」，二林地區有相當多的農作，任意放養不僅民眾恐慌，更會造成農民損失。

綠鬣蜥原產於中美洲、南美洲等熱帶雨林，是一種大型蜥蜴，壽命長達10年以上，最長可達２公尺，繁殖力強，議員陳一惇表示，近2個月已經接到民眾4次電話，且多半是在市區發現，代表綠鬣蜥問題已經蔓延到開來，但綠鬣蜥喜歡吃花生、葉菜類等植物，不會輕易咬人，也沒有毒性，民眾在路上發現，可以通報農業處協助抓捕。

議員陳一惇表示，近2個月已經接到民眾4次電話，且多半是在市區發現，代表綠鬣蜥問題已經蔓延到開來。(陳一惇提供／吳建輝彰化傳真)

目前家中收留一大一小的綠鬣蜥，但大隻太過凶猛，這幾天已經請農業處同仁抓走，目前收留小隻的，也已經完成相關登記作業，希望民眾飼養前思考清楚，相關飼養環境，別輕易棄養。(陳一惇提供／吳建輝彰化傳真)

陳一惇說，因為綠鬣蜥抓多的他也不怕，時常放在臉書與民眾分享，所以民眾才會打電話給他拜託他抓，但他還是建議通報農業處或撥打119，目前家中收留一大一小的綠鬣蜥，但大隻太過凶猛，這幾天已經請農業處同仁抓走，目前收留小隻的，也已經完成相關登記作業，希望民眾飼養前思考清楚，相關飼養環境，別輕易棄養。

彰化縣政府農業處林務暨野生動物保護科科長蘇啟懷表示，彰化境內目前最嚴重的區域在二林溪流域，除了民眾的菜園、農園之外，也有跑到市區街道上的紀錄，目前縣府委託彰化野鳥學會協助捕捉，針對棲息地進行精準捕捉，今年到目前為止已捕獲245隻，捕獲後採取較為「人道」的處裡方式，進行處理。

蘇啟懷說，中央目前也重視到綠鬣蜥破壞本土生態問題，從今年9月起，飼養綠鬣蜥需到縣府登記，民眾可攜帶雙證件、大頭貼，至縣府6樓農業處林務暨野生動物保護科，填寫申請表就能完成登記，後續將列冊管理，若未登記或繁殖，任意釋放等違反相關規定，最高可罰6萬元。

(中時 )