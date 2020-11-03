繼食安會報被抓包一年多沒開，行政院長蘇貞昌又被指一年沒開治安會報，國民黨革實院長羅智強下午在臉書發文，質疑蘇揆拿疫情當藉口，並透露他擔任總統府副祕書長時，馬英九總統一再緊盯酒駕數字，被批評「冷漠」、「迷信」數字的背後緣由。這段馬總統「迷信」數字的小故事被羅揭露真相後，不到1小時已有逾萬人按讚。

羅智強說，行政院長蘇貞昌超過一年未開治安會報，被江啟臣抓包後，拿疫情當藉口，還想拖侯友宜背書，結果被侯友宜打臉；侯友宜說：「當新北市副市長、市長10年來，一定每個月會開治安會報。」侯友宜可沒拿防疫當藉口，棄守治安的責任。

他說，他想講一個馬英九總統任內的故事。馬英九非常重視治安，每個月都會聽取警政署長的治安簡報一到二次，再忙都聽。他是總統府副祕書長，所以每次都得陪總統聽警政署長簡報。

羅智強指出，馬英九對治安問題的關心鉅細無遺，不管是重大刑案、毒品防治還是酒駕問題，都問的很細。有一次他印象很深刻每一次，是每一次，馬英九都會要求警政署長提出的，就是酒駕肇事致死的人數統計「還有辦法再降嗎？」「要怎麼樣，酒駕肇事致死的人數才可以再減少呢？」每一次聽取治安簡報，都一而再的重覆以上的場景。他行禮如儀地在旁聽著、看著這不管重覆的場景，數年如一日。

他說，有一天，警政署長又在做治安簡報，馬英九像是影帶重播一樣，重覆著同樣的問句。就在應答間，馬英九忽然嘆了一口氣，以一種非常認真而在乎的神情，緩緩的對署長說道：「你知道嗎？這數字每降個1，就代表拯救了2個家庭的幸福！」他被這句話一驚，馬英九說這句話時，他知道馬並沒有注意到，這句話讓他深受感動。是的，每降1，不但無形地救了那個可能被害的家庭，其實，也同時救了那個肇事者的家庭。

羅智強說，他忽然理解馬總統為什麼那麼在乎這些被批評為「冷漠」、「迷信」的數據，而且「執迷不悟」的總是掛在口中。因為，對聽馬英九演講的人來說，那也許是一個無感的、冷冰冰的數字，但對酒駕的受害家庭，那卻是一個無可挽回的晴天霹靂。

他指出，酒駕肇事致死的人數，從2006年民進黨執政時的高峰高峰的727人， 2013年（他那年離開總統府）降到245人。減少了482人，代表政府祭出一連串的反酒駕措施，無形地拯救964個家庭。

羅智強強調，當然，酒駕肇事致死人數的遽降，不能把成果攬於馬英九一人，治安單位才應居於首功，但他要談的，其實不只是所謂的「政績」，而是馬英九那一份一般人看不見的「用心」。而這一份「用心」，蘇貞昌能了解嗎？

(中時 )