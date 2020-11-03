嘆誤信偏方！恆述法師憶老搭檔賀一航 回老友「起家飯」餐廳坐原座

作風大膽、敢言的恆述法師（原藝名：費貞綾），「螢幕還俗」後各方邀約不斷。日前她與徒弟、粉絲逛深坑老街，重回當年請老友賀一航吃「起家飯」的餐廳，並坐同桌、原坐。恆述更感嘆賀誤信偏方、不聽醫師指示。

恆述感嘆生命無常，回憶請老友賀一航吃「起家飯」。(照片/游定剛 拍攝)

自稱永遠17歲、擁有「富貴尼姑」之稱的恆述法師，日前她來到最愛逛的深坑老街，用餐時間前往一家起家厝餐廳，恆述坦言，來到這懷念特別多，想起昔日老搭檔賀一航，當年因欠稅遭法院管收近一年，出獄當天，便和Judy (賀一航妻子)親自接他。事隔多年，特地選坐在同桌、同位，恆述記憶猶新，賀最愛吃玉米雞，與Judy當時未結婚，我就擺一桌請他們吃「起家飯」。

恆述重回請賀一航吃「起家飯」的餐廳。(照片/游定剛 拍攝)

憶起2010年賀一航在獄中的日子，恆述多次和Judy到土城去探監，曾帶大解冤經讓他定心，後來賀遇上貴人，幫解決稅務問題而提前出獄。少年風流倜儻的賀一航，當年認識未婚妻Judy後，整個人生都改變，恆述坦言相當遺憾，從前他常到我家吃飯，就算生病休養期間，也仍與我時常聯絡。人生很無常，老友變成一罐奶粉。

已故藝人賀一航與妻子Judy感情相當好。(照片/取自《賀一航》臉書)

「你要不要看病阿?不要開玩笑」恆述提及，若當初生病時，能夠聽從醫師指示開刀、化療，別誤信偏方，或許就不會有今天。坐在昔日一起吃飯的餐桌上，卻獨留缺少賀的空位，令人感到不勝唏噓。

(中時新聞網)