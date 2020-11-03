11/3(二)美國總統大選在即以及歐洲肺炎疫情加重

歐美股全面重挫往下

台股連帶影響往下回檔

各位夥伴們晚安！

距離 2020 美國總統大選剩不到幾天，

即將於美國時間 11/3(二)進行普選，

總統候選人分別是共和黨的現任總統川普，

競選對手則為民主黨前副總統拜登，

因美國總統大選在即，美股近日不確定性因素增加，

開始出現大幅度下跌的情況，

紐約證交所更出現下跌證劵的交易量占總交易量的89%，

再加上歐洲肺炎疫情爆發第二波高峰感染，

尤其法國和德國更是重啟全國封鎖隔離措施，

使得歐洲股市全面重挫，

面對全球股市的下跌，

台股下禮拜若無法將 10/29 跳空向下缺口回補的話，

行情恐將往箱型區間下緣來測試。

圖文/蔡司授權提供

今天我就跟夥伴們來聊聊美國大選…

股市最怕的就是不確定性因素，

若現任美國總統川普得以連任，

相關的施政措施就能得以延續，

對於市場的驚嚇程度就會相對較低，

反而若是拜登當選的話，

過去施政措施不僅不具有延續性，

還要面臨新任總統不同政策方針的風險。

首先整理出川普以及拜登，

分別針對經濟、稅收、能源、中美貿易、醫療，

等 5 大面向的政策理念差異。

圖文/蔡司授權提供

如果川普連任，施政措施就得以延續

從圖表中可以看出川普以及拜登的政策理念，

就是反映共和黨以及民主黨的政治理念，

共和黨主張資本主義、減稅刺激經濟、解除企業管制等，

民主黨則主張課稅、擴大政府支出、重視醫療等。

如果川普連任，這些政策就得以延續，

例如讓大家最印象深刻的減稅措施，

另外主打美國優先的貿易保護主義，續打貿易戰，

並且支持美國的石化能源。

若拜登當選，將提高個人及企業稅賦，

但政策支持綠能及電動車產業發展

若是拜登當選，幾乎所有政策都會完全相反，

首先讓市場最為擔心的就是增加稅賦，

宣稱將提高個人與企業所得稅率，

並且針對大型企業及富豪課重稅，

將對於企業獲利造成負面衝擊，

以產業面來說，當時受惠川普減稅最多的產業，

像是金融、電信都將成為加稅的最大受害者，

另外還會針對大型科技公司展開反托拉斯調查，

對於美國科技巨頭來說，未來具有不確定性，

也會一定程度的影響市場信心。

(備註：托拉斯(trust)，為商業信託的直譯，是指在一個產業中，

通過企業間收購、合併等等形式，對該產業實踐壟斷，

現在各國都先後制訂反托拉斯法，禁止龐大的市場壟斷。)

不過拜登的政策也並非對全部產業都造成負面衝擊，

他主張再生能源政策以及支持電動車產業，

隨著大選民調數據，顯示拜登維持超越川普的態勢，

而台股相關綠能概念股也和美股相關太陽能類股反應起漲，

再加上政府推動的 2025 年非核家園，

包含太陽能族群元晶(6443)、安集(6477)、達能(3686)…等，

以及風電族群上緯投控(3708)、世紀鋼(9958)、華城(1519)…等。

再來，針對中美貿易戰方面，

拜登則是主張與其他國家合作來制衡，

而非以較強硬的方式對中國大打出手，

有利於未來降低針對特定商品加稅的風險。

圖文/蔡司授權提供

★美國獨特的總統大選制度：「選舉人團」，

是 2016 年川普勝出希拉蕊的關鍵原因

回到美國總統大選上，

我們應該關注哪些資訊呢？

雖然目前拜登的民調持續領先川普，

但美國的選舉政策非常特別，

是採用「選舉人團」制度，

這也是 2016 年川普民調輸給希拉蕊，

卻能再最終反敗為勝的關鍵制度。

(圖片來源：財經M平方)

美國選總統，普選投票不是投給總統，而是選舉人，

各政黨會依據各州自訂方式，推派一群選舉人，

11/3(二)普選當天，美國選民將選出總統候選人，

之後再由選舉人根據普選結果，

代表該州投給普選佔比較高的總統與副總統，

而總統候選人只要在該州的普選票取得相對多數，

便可以獲得該州所有選舉人票數，稱「贏者全拿」，

這正是 2016 年川普得以勝出希拉蕊的關鍵原因，

當時雖然普選票數輸給希拉蕊，

但因為「贏者全拿」特性，

反而在計算「選舉人票數」時而勝出。

★特殊選舉制度下，關注「搖擺州民調」更具有意義

在這樣特別的大選制度下，

關注「搖擺州民調」會比較具有實質意義，

搖擺州是指沒有任何一黨能夠長期勝出的州別，

扮演中間選民的角色，對於大選結果具有決定性影響力。

從下圖中可以看到，

目前多數「搖擺州民調」是偏向拜登，

不過仔細觀察，

佛羅里達州(29票)以及愛荷華州(6票)，

目前民調顯示雙方差距其實微乎其微，

若再加上川普民調領先的俄亥俄州(18票)，3 州共計為 53 票，

與賓夕法尼亞州(20票)、密西根州(16票)、威斯康辛(10票)，

所合計的 46 票還要多，

也就表示以「搖擺州民調」數據來看，

雖然拜登暫時領先川普，

大選勝負還是存有一定的變數。

(圖片來源：財經M平方)

★「賭盤勝率」顯示拜登贏面較大

另外，除了關注民調數據之外，

「賭盤勝率」也是一個可以參考的指標，

「賭盤勝率」相對於民調數據來說，

較能反映更即時的資訊，

另外賭盤是民眾真正拿錢去壓住的結果，

有誘因促使參與者做出更準確的判斷，

以目前數據來看，拜登勝率較川普還要高。

(圖片來源：財經M平方)

最後總結，雖然觀察全國民調、搖擺州民調、賭盤勝率等數據，

都顯示目前拜登的贏面較大，

然而搖擺州民調有幾州出現慢慢偏向川普的現象，

因此在正式開出投票結果之前，都還無法確定誰能勝選。

若是川普連任，相關政策就能得已延續，

對於股市或是政策相關產業的衝擊性相對較小，

若是拜登當選，則要注意加稅帶來的風險，

而未來綠能及電動車產業則更有利帶動其發展。

最後再補充一下，

美國總統全國普選將於 11/3(二)舉行，

選舉人團則是於 12/14(一)投票表決，

不過基本上 11/3(二)就能確定結果是誰勝選。

雖然機率很低，還是要提醒凡事都可能有意外，

原本「選舉人團」必須根據該州的普選結果，

投票給勝出的總統及副總統候選人，

但憲法上沒有明文規定選舉人不可以跑票，

若出現跑票之事，也是有機率在 12/14(一) 翻盤，

然而憲法沒有明文規定，

許多州還是具有立法約束，

例如罰款、選票無效等、撤換選舉人等方式，

因此跑票的機率非常低，

但因為機率並不是零，

所以還是在這還是要留意。

而就股市來說，

當 11/3(二) 普選結果慢慢出爐後，

美股就會開始明確反應勝選一方的政策方向了。

本文由PressPlay專欄作家蔡司授權轉載，原文刊於PressPlay

延伸閱讀

(中時新聞網)