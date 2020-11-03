清華大學分子與細胞生物研院所特聘教授王雯靜領導的研究團隊，近日應用大數據找到了兩個造成胃癌惡化及轉移的關鍵生物標記，並採用目前市面上已有的藥物來進行標靶治療，可有效消滅腫瘤細胞並抑制轉移，讓胃癌治療邁上精準醫療之路。

王雯靜表示，胃癌是全球癌症的第5名，因治療相當棘手與難纏，致死率更高居癌症排名第2。許多胃癌病患確診時癌症細胞就已轉移到其他部位，手術切除的成效有限，因此迫切需要開發新的精準與標靶療法。

目前可治療胃癌的標靶藥物僅有1種，且只適用於不到2成的患者，國內可適用的患者更只有8％，她指導博士生曾琳蘆與研究團隊致力於解開胃癌惡化之謎，若能找到新的生物標記，可使用新標靶藥物療法的胃癌患者將可大幅提升至4成。

王雯靜說，胃癌細胞擴散的主因是抑癌蛋白PTEN失去效用，「抑癌蛋白就像煞車，當煞車失靈，癌細胞就會不斷增生並轉移。」因此，團隊研究目標首先就鎖定在找出「煞車失靈」的原因。

研究團隊蒐集了300多個胃癌病例，利用大數據從3萬多種可能性中找到了癌症惡化的生物機制，關鍵就在兩種酵素PHF8及PKCa。團隊更發現，胃癌組織中的PHF8特別多，並促使酵素PKCa激增，造成了抑癌的煞車失靈。

王雯靜表示，幸好目前已有美國食藥局3年前核准應用於治療血癌的藥物Midostaurin可以抑制PKCα，團隊再將這種藥物打在罹患胃癌的斑馬魚及小鼠身上，進行標靶治療，證實可讓腫瘤縮小且不再轉移。

(中時 )