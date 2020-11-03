證交所訂於11月5日召開有價證券上市審議委員會，將審議穎崴（6515）申請股票上市案。

穎崴科技董事長王嘉煌，公司實收資本額3.055億元，主要產品為半導體測試介面、精密彈簧針、探針卡、溫控模組等，108年稅前純益6.94億元，109年上半年3.26億元，每股稅後盈餘（EPS）各為108年19元，109年上半年8.43元。

(工商 )

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