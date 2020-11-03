證交所5日審議穎崴科技股票上市案 15:192020/11/03 工商 呂淑美 、 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所訂於11月5日召開有價證券上市審議委員會，將審議穎崴（6515）申請股票上市案。 穎崴科技董事長王嘉煌，公司實收資本額3.055億元，主要產品為半導體測試介面、精密彈簧針、探針卡、溫控模組等，108年稅前純益6.94億元，109年上半年3.26億元，每股稅後盈餘（EPS）各為108年19元，109年上半年8.43元。 (工商 ) #穎崴 #證交所 #穎崴科技 #上半年 #日審議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 八貫預計24日掛牌上市 4日起競拍 15:292020/11/03 財經 高雄前鎮新創園區 擬20日揭牌 04:102020/11/03 產業．科技 美大選日前夕 美股收紅 道瓊大漲423點 06:052020/11/03 財經 台股第一檔 國泰台灣5G＋ETF18日將募集 14:572020/11/03 財經 《證交所》穎崴11月5日上市審議 14:492020/11/03 財經 《科技》全國科學技術預備會 北區聚焦科技創新 10:002020/11/03 財經 《證交所》第一上市財務業務說明會11／13起舉辦 08:012020/11/03 財經 晨星：拜登當選亞洲股市有望短期利多 12:442020/11/03 財經 《半導體》宇瞻攜手元創電子 攻長照科技應用 12:162020/11/03 財經 螞蟻上市前夕 馬雲等高管遭約談 04:102020/11/03 全球財經 財經熱門新聞 美大選結果已定？華爾街不怕他當選 卻警告災難將來臨 - 財經 印度喊取代大陸成世界工廠未見進展 外媒解密為何企業不買帳 - 財經 美大選後將出手打馬雲？專家爆背後驚人真相 - 財經 華為副總裁驚傳深圳猝死 公司回應了 - 財經 全球瘋美大選 賭盤飆破370億 最後一周7成押「他 」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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