羅女連同機車被夾在汽車車頭與樹叢間，警消人員第一時間趕往搶救，幸已脫困且意識清楚。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮壽豐鄉今中午發生一起交通事故，就讀東華大學21歲的羅姓女學生，中午騎機車時不慎與駕駛白色小客車的28歲彭姓男子嚴重碰撞，羅女連同機車，被夾在汽車車頭與樹叢間，警消人員第一時間趕往搶救，幸已脫困且意識清楚，至於肇事原因仍待警方釐清。

今天中午12點35分左右警方接獲通報，東華大學旁大學路發生一起車禍，現場為自小客車與機車發生碰撞，有一名女子受困車頭與樹叢中，立刻派員前往救治；救護人員到場後，隨即協助女子脫困，送往醫院急救，。

警方指出，彭男駕駛自小客車，沿大學路東往西方向行駛，與同向騎乘普通重機的羅女發生擦撞，造成身體多處擦挫傷，酒測值為0；羅女有骨折現象，酒測待驗，目前2人意識皆清楚，沒有生命危險。詳細肇事原因仍在釐清當中。

據了解，羅女就讀東華大學諮商與臨床心理學系4年級，中午利用下課時間，到附近超市購買生活用品，回租屋處時不慎與彭男發生車禍，撞擊力強大，汽車車頭直接推撞，造成機車車體全毀，生活用品四散各處，現場一片狼藉。

(中時 )