南紡購物中心2日舉辦聖誕公益點燈活動，由台南市副市長許育典和南紡購物中心董事長侯博明，共同點亮12米高的童話胡桃鉗聖誕樹，瞬間啟動燈光秀、奇幻雪花秀齊舞，侯博明也捐出一輛價值近150萬元的無障礙福祉車，贈給財團法人台灣省私立鴻佳啟能庇護中心，期待以拋磚引玉的實際行動，幫助更多弱勢族群，讓整場點燈活動圓滿成功。

南紡購物中心2日晚間在A2館南紡廣場舉辦「點亮南紡點亮愛 2020聖誕公益點燈之夜」，台南市副市長許育典、台南市議員蔡旺詮、呂維胤及行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長王開玹到場參加。

12米高的童話胡桃鉗聖誕樹。（南紡購物中心提供／李宜杰台南傳真）

今年南紡購物中心以經典芭蕾舞劇胡桃鉗為主題，打造12米高的「胡桃鉗聖誕樹」，6位胡桃鉗士兵組成的管弦樂團躍上聖誕樹，敲響精彩的雪花音樂饗宴，聖誕樹旁還有3大主題陳設，其中聖誕老人迎兵趣中有胡桃鉗士兵造型的聖誕老人，在紅白蜜糖拱門下迎接眾人，奇幻糖果森林則有一株株糖果樹及可愛麋鹿，此外，現場還有許多散發著神祕光芒的神祕光之盒。

南紡購物中心副董事長王立範表示，今年點燈之夜侯永都基金會又捐出了一輛無障礙福祉車，也是基金會歷年來捐出的第24輛交通車，因為購物中心董事長侯博明長年來的善心義舉，促使了整個南紡團隊致力於將南紡集團、南紡購物中心打造成一個社會關懷及愛的發源地，希望藉此拋磚引玉，吸引更多企業、民眾共同參與公益，讓社會更和諧。

王立範進一步指出，南紡購物中心A2館總樓地板面積近2萬2000坪，其中商場物販類專櫃6600坪、餐飲與娛樂5600坪，停車場9600坪，提供消費者更便利的購物空間。A2館規畫25個大型店櫃，都是國內外知名的主力品牌，目前已經完成了22櫃位的招商，尚有3個櫃位正在洽談，預計將在12月25日開始試營運，要讓消費者享受全新的購物環境。

(中時 )