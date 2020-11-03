49歲中醫師呂小姐多年前因疾病使用大量類固醇，造成嚴重便秘後遺症，使得排便時經常用力，留下子宮陰道脫垂困擾，經評估接受達文西微創懸吊手術治療，她3日也現身說法，強調，自己經過比較，希望採一次到位治療，事隔六年，也證實自己當年的選擇沒有錯，迄今疾病都未再復發。

呂小姐表示，自己因疾病治療曾使用大量類固醇，引發腹部韌帶鬆弛、腸胃臑動不佳，造成長期便祕，也因此每次都排便都需要很用力，爾後就上廁所看到子宮掉到陰道口，且白帶多、反覆感染，但經達文西微創子宮懸吊術將子宮復位並以人口網膜取代鬆弛的韌帶肌肉，過去白帶、感染的困擾都沒有了，也沒有尿失禁的問題。

中山醫學大學附設醫院婦科微創中心主任洪滿榮指出，女性病人因為子宮陰道脫垂，而需要接受懸吊重建手術的年齡大概在60歲左右，所以手術方法要講究安全有效以及持久性，才能幫助患者繼續享受老化後的優質生活及衛生。達文西子宮陰道懸吊手術是一個可以達到一次開刀、終身受用的手術。然而個別病人是否合適，則需要跟專科醫師來討論決定。

(中時 )