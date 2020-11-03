上周蔡英文總統召開國安高層會議，前副總統呂秀蓮今在臉書分享投書表示，環球時報組編輯胡錫進代表共軍進行內外宣傳，有時虛張聲勢，有時胡言亂語，但這次提出五項「懲罰性措施」，恫嚇台灣，有其可能性，提醒國防部務必超前部署，擬妥因應對策。

她認為，國安會議似在呼應中共五中全會，淡化兩岸對峙？兩岸關係如何從兵凶戰危的緊張情勢導向和平理性對話？歷史正在考驗兩岸領導人。

此外，呂秀蓮強調，令人意外的是，中國中全會會議公報6千字中，涉台部份只出現短短一句話：「推進兩岸關係和平發展和祖國統一」，連「台灣」兩字都不提。這意味著什麼？值得進一步探究。

呂秀蓮指出， 政府重要官員全體與會，可見國內外形勢進入危急震盪中。因為就在上個禮拜，美國國務卿龐佩奧飛奔印太四國，積極催生「印太北約」、中國第19屆5中全會順利落幕，而美國宣布最新一批軍售武器。同時，台灣老舊的F-5E戰機又奪走一條優秀的飛行軍官的青春生命。

她說，按「北大西洋公約組織」（NATO）原為對抗蘇聯社會主義集團所成立的「華沙公約組織」而設立。兩者分庭抗禮長達半世紀，1990年代隨著蘇共解體後，NATO功能漸失，川普也不再重視。

她指出，在亞太地區，為了防堵中國崛起後的勢力擴張，尤其習近平推動的「一帶一路」戰略計畫的影響，早在2007年日本首相安倍就提出由美、日、澳、印四國合組成一個鑽石型「印太安全戰略聯盟」的構想。這幾年美國主導多次的印太「四國安全對話」（Quad）及聯合軍事演習，展現四國共同防衛印太地區安全的決心和實力，對中國構成圍堵、反制的壓力，已具備「太平洋的北約」雛形。

她說，2019年美國發表「印太戰略報告」，強調將加強與台灣、新加坡、紐西蘭與蒙古等美國的印太網絡區域的夥伴關係，台灣自此被視為未來亞太NATO的潛在成員。

她指出，隨著11月3日美國總統大選投票日的到來，國務卿龐佩奧火力十足，鼓吹印太地區的反中聯盟，10月6日在東京舉行「四方安全對話」（Quad），取得日本新任首相菅義偉的堅定支持，強化美日及印澳四國的安全對話關係。

她說，前幾天，龐佩奧又馬不停蹄拜訪印度、巴基斯坦、馬爾地夫、印尼及越南等國，並宣布將在馬爾地夫設置美國大使館。攤開地圖發現，美國企圖將印度洋及太平洋所有國家，包括東南亞及東北亞結盟串連起來，形成一道圍堵中國大陸的「微笑曲線」，如果成功，中國很難穿越第一島鏈。國防部長艾斯培宣稱這是美國擁有的抗中「不對稱優勢」。

她說，再來看中國的19屆5中全會，10月30日首度用「中共中央」的名義召開記者會，公布「14五規劃和2035年遠景目標的建議」，以暢通國內大循環，促進國內、國際雙循環，與科技自立創新以應對內外在壓力作為第14個五年計劃的依據。至於2035年的遠景目標，依習近平在19大會議提出的二階段目標，前15年（2020~2035）實現社會主義現代化，後15年（2035~2050）把中國建成社會主義現代化強國，以完成兩個百年目標。

她表示，自從美中建交以來，美國對兩岸關係始終採取「戰略模糊」，承認一個中國，卻不承認中國對台灣擁有主權，但也不承認台灣是主權獨立的國家，使台灣在妾身未明中載浮載沉。

她說，但川普總統上任以來，不斷升高反中力道及戰略格局，相對地讓台灣特有的戰略價值水漲船高，令中共不得不加緊武統台灣的架勢，10月份就有29架戰機騷擾台灣海空域，迫使美國突破「三報一法」的框架，強化台灣自我防衛的能力，美中台三方不斷升高敵意螺旋，因而呈現劍拔弩張的緊張情勢。川普任內宣布9批對台軍售，最後兩批且是一週之內完成，顯見情勢之危急。

她說，上周美國宣布川普任內的第9批對台軍售，包括100套「岸置型魚叉飛彈系統」、400枚RGM-84L-4魚叉II型地面發射飛彈，以及25輛雷達車等，總價23.7億美元，711億台幣。連同川普任內已批售的，合計台灣需要付出174.5億美元，折合台幣5235億元的軍購支出。

她說，最新售台的魚叉飛彈，是改良型號，不僅是防禦武器，也是進攻型武器，能精準攻擊海上目標，也能打擊沿海目標，若部署在前沿島嶼如金門和東引，對大陸威脅甚大。此外，日本近年在琉球群島附近島嶼部署88式或12式岸置飛彈，射程覆蓋宮古海峽，美國還默許日本研發「岸基高超音速反艦飛彈」，射程超過500公里。台灣新購武器如與日本連結，就可封鎖宮古海峽，形成「飛彈島鏈」，扼控中共海軍自由出入，這就是美國最新的「跳島制海」戰略。

她說，美國的台海戰略已由「戰略模糊」改為「戰略清晰」，看在中國眼中，就是「以武謀獨」，因此氣急敗壞。官媒「環球時報」總編輯胡錫進提出五項「懲罰性措施」，恫嚇台灣：1. 共機飛越台海中線「常態化」、2. 共機飛越台灣上空、3. 共機飛巡台灣上空「常態化」、4. 實施對台經濟封鎖、5. 摧毀美國售台武器部署。

她表示，胡錫進代表共軍進行內外宣傳，有時虛張聲勢，有時胡言亂語，但這次提出的各項「懲罰性警告」，有其可能性，提醒國防部務必超前部署，擬妥因應對策。

她說，今年以來，共軍採取消耗戰，不斷出動機艦騷擾台灣，使我國軍疲於奔命，若干老舊機艦，來不及汰舊換新就折損好多位優秀國軍，包括最近的朱冠甍飛官，令人不捨，但更應警覺戰爭尚未開打，軍中事故頻傳，不久前金門也因老舊戰車翻覆而折損一位中士，今年總共已有5起意外，痛失15位官兵，絕非佳兆。

(中時 )