司法警察、法警使用手銬等戒具一直存在「法源不明」的爭議，法務部依今年1月15日修正施行的《刑事訴訟法》第89條之1制定了「執行拘提逮捕解送使用戒具實施辦法」草案，3日已經完成預告，將彙整各界意見後報行院院與司法院會銜，再送立法院備查。

實施辦法草案中的戒具，最特殊是「束繩」這種警方在陳抗運動中最常使用，卻迭遭批評的器材，在實施辦法第2條明定是可以使用的戒具。這是首部針對戒具使用的實施辦法，以往戒具的使用規定，散見在各種行政命令中，例如警方的「被告或犯罪嫌疑人候詢期間使用警銬注意要點」，法務部的「檢察機關法警戒護人犯使用手銬戒具應行注意要點」等。

法務部表示，使用戒具實施辦法的制定，主要是因應1月間修正通過的刑事訴訟法規定，制定了戒具使用通泛性的規定，讓戒具使用更趨精緻化及保障人權。

執行拘提逮捕解送使用戒具實施辦法的條文共有10條，第2條就明定戒具是指手銬、腳鐐、聯鎖、束繩及其他經法務部核定的戒具。第3條則規定少年在適當情形下 可以不使用戒具，對於即將生產、分娩過程中或甫生產後之婦女，不應使用戒具。

實施辦法中明定依法使用戒具人員為司法警察官、司法警察及法院、檢察署的法警。同時，使用戒具時須遵守比例原則，而且要維護被告或犯罪嫌疑人的身體及名譽，盡量避免公暴露所使用的戒具。

以往自行到案的被告或犯罪嫌疑人通常不使用戒具，不過，實施辦法中規定，視被告或犯罪嫌疑人的精神、身體狀況及所犯罪名，可以審酌使用戒具。對於已經使用戒具的被告或犯罪嫌疑人，在沒有必要繼續使戒具必要時，就應即刻解除戒具。

(中時 )