桃園一名吳姓男子騎機車違規，遭八德分局林姓員警攔檢盤查，心情不美麗，對著林姓員警狂罵「小屁孩」、「你那狗機八態度」等語，當場被依妨害公務送辦；偵訊時吳男對自己的犯行坦承不諱，法院審理認為，上述言語非常明顯是對依法執行職務公務員當場侮辱，依侮辱公務員罪判他拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

根據判決書，35歲的吳男今年9月15日下午4點多，騎機車經過桃園市八德區和平路、忠勇街口，因違規駛出路面邊線，林姓巡邏員警上前對他臨檢盤查，吳男當場用「小屁孩」、「你那狗機八態度」等語，對著林員狂飆，當場被依妨害公務罪嫌送辦。

檢方訊時，吳男對於自己犯行坦承不諱，另有相關密錄器、警方職務報告佐證，檢方依妨害公務罪嫌將吳向法院聲請簡易判決處刑。桃園地院認為「小屁孩」、「你那狗機八態度」等詞，顯然是侮辱人的言語，審酌吳男僅因不滿警員盤查就出言侮辱，漠視國家公權力執行，損及公務機關執行嚴正性，依侮辱公務員罪判吳拘役40日，得易科罰金。

(中時新聞網)