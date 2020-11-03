香港特區政府統計處10月30日公佈數據顯示，根據預先估計數位，香港第3季GDP年減幅為3.4％，相比第2季衰退9％顯著改善，優於市場預期的收縮5.6％。同時經過季節性調整後，第3季GDP較第2季實質上升3％，結束連續5季的技術性衰退。

根據《21世紀經濟報導》引述香港金管局總裁余偉文2日出席立法會財經事務委員會會議時表示，香港目前面臨3項金融風險，包括新冠肺炎疫情變化對環球和香港經濟的影響；超低息環境下金融市場和實體經濟脫節，以及地緣政治。

但他強調聯匯制度背後有4500億美元作為支撐，因此香港金融體系可抵禦任何衝擊。此外，由於歐美疫情大幅反彈，加強與大陸合作是香港經濟儘快走出目前困局的唯一選擇。

因此，香港特區行政長官林鄭月娥3日率隊前往北京，與相關部委商討一系列「惠港」的經濟措施，隨後將前往廣州、深圳討論如何聯手推動粵港澳大灣區建設和深港合作。

(旺報 )