台中市一所私立明星學校，十月底發生學長霸凌學弟的校園暴力事件，校方通報救護車救護時，該校學務主任要同仁謊稱是受害人自己跌倒，以免警察局介入調查；市議員蕭隆澤3日質詢說，施暴者家長還透過地方人士打電話給被學生家長語帶恐嚇。他要求市府要重視校園霸凌事件，不容縱容與坦護。

蕭隆澤說，這起校園霸凌發生在10月29日，該所明星學校高二學長因看高一的學弟不順眼，用腳踢學弟的頭部受創，造成頭部鈍傷及右手肘擦挫傷；校方通報消防局救護時，該校學務主任還透過內部的LINE群組，要同仁謊稱是學生自己跌倒撞到頭，不能說是校園罷凌，以免消防局通報警政單位調查。

蕭隆澤說，施暴者的學生家長，還透過不明人士打給被害學生的家長，指施暴者的乾爸在地方上「有頭有臉」，且有30多位律師等著處理，甚至恐嚇被害學生的家人「小心一點」；造成受害學生、家長心生畏懼，求助無門向他哭訴求助，希望他能主持公道，受害人還淪為被恐嚇者。

市議員邱素貞、陳淑華指出，明星學校教務主任粉飾太平帶頭公然說謊的作法，無異助長施暴者有恃無恐，並做出最錯誤的示範。謝明源說，施暴者打人還恐嚇被害人，不僅此風不可長並視法律如無物，建議全案應交給警方處理。

副市長陳子敬表示，校內是教育局權責，校外由警察局負責，全案將交由警方及教育局深入調查了解處理。

(中時 )