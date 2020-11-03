推動ESG，元大金邀供應商共襄盛舉，對此元大金指出，自2015年11月起，元大金控已針對集團內各公司主要往來供應商，要求於採購合約內增列「企業社會責任條款」及簽署「人權及環境永續條款承諾書」，迄今覆蓋率已達100％，長期目標將朝向進而制定供應商的管理評鑑，以更主動積極作為，帶動供應商共同善盡企業社會責任。

元大金不僅自家推動綠色採購，同時也全面邀供應商共襄盛舉，為此元大金已連續兩年召開供應商大會，日前以「後疫情時代之社會影響力」為主題，辦理今年度第二次供應商大會，其中特別在此次大會上，向供應商推出全球第一個永續採購指南標準《ISO 20400》，邀供應商全面響應永續採購及了解相關的規格。

為建置完善的「永續採購流程」，元大金控2019年導入《ISO 20400》，並於2020年擴大執行至全集團，將永續管理方法納至採購規範，且每年舉辦供應商CSR大會，對金控暨各子公司採購人員及供應商進行宣導與分享，包括目前已將《ISO 20400永續採購指南》7項核心發展落實至採購實務中。

對於《ISO 20400》，元大金說明，是全球第一個永續採購指南標準，現今共有52個國家採用，國際研究論文指出，一般企業的永續影響力來源有50-80％來自於供應商，而在此次大會上，亦特別透過專業顧問藉由分享國內外永續發展趨勢案例，邀請供應商夥伴共同發揮企業的社會影響力。

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