富邦華一銀行寧波分行11月3日正式開業，這是富邦華一銀行在長三角的第17家、也是在大陸設立的第27家網點。寧波分行的設立將進一步完善富邦華一在長三角都市圈的佈局，實現對台資企業密集區域的覆蓋，為台商及廣大中小企業提供金融服務。

富邦集團董事長蔡明忠在開幕典禮上透過影片致詞，富邦華一銀行董事長馬立新、富邦華一銀行行長陳峰亦親自出席寧波分行揭牌儀式。寧波市副市長李關定、寧波市台灣事務辦公室主任許義平、寧波市金融辦黨組書記倪煒、人民銀行寧波市中心支行、寧波銀保監局以及寧波市鄞州區等部門領導應邀出席本次活動。

蔡明忠表示，「台商選擇寧波，是緣分」，台灣與寧波有著深厚的歷史文化淵源，地緣相近、文脈相通、商緣相連，是浙江省台商投資最為集中的地區。而「富邦選擇寧波，是機遇」，跟隨台商發展腳步，富邦華一銀行佈局大陸12個城市，已成為大陸網點數量最多、服務範圍覆蓋最廣的台資銀行。富邦華一銀行寧波分行正式開幕，是富邦深耕大陸市場、推進在地融合發展的戰略之舉，也是富邦持續支持台商發展、深化服務優勢的具體承諾。

蔡明忠也指出，寧波是浙江的工業、貿易中心，是長三角五大都市圈的中心城市，也是民營經濟最為活躍的地區之一。富邦華一銀行將充分把握寧波得天獨厚的區位優勢和政策優勢，積極主動參與寧波建設，逐步擴大在長三角地區的業務輻射範圍，並發揮集團資源優勢，以優質的金融服務促進區域實體經濟繁榮，推動銀行轉型和實現高質量的發展。

(工商 )