配合初次上市前公開承銷，TPU機能布暨成品廠八貫（1342）辦理現金增資發行新股5,880張，其中4,234張採競價拍賣，將從4日至6日展開競價拍賣投標，競拍底價50元，每標單最低為1張，投標數量以1張（仟股）之整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過559張（仟股），並於11月10日開標，預計11月24日正式掛牌上市，主辦承銷商為富邦證券。

八貫表示，目前握有明確且長期穩定的訂單，預期全年營收獲利有望挑戰新高。因應既有的產品及新產品增加的產線，成品組件產能已滿載，因此進行擴廠，預計明年第一季進行新廠認證，可望於第二季進入量產，未來營運成長動能無虞。

八貫資本額為6.2億元，11月2日在興櫃市場的股票成交均價為78.19元；近三年營運表現優異，2017至2019年每股稅後盈餘（EPS）分別為3.49元、3.79元及3.08元。

八貫是全球少數同時擁有TPU(熱可塑性聚氨酯彈性體）二次、三次加工技術及產能的機能性布料大廠，主攻與生命安全有關的醫療、戶外及救生等高階利基型市場，產品應用於醫療、戶外、航太救生及工業運用及其他領域。因高階產品需要通過多項嚴格的認證，有生命週期長、且不輕易更動供應商的特性；現有客戶皆為歐美一線品牌大廠。

八貫指出，今年雖有新冠疫情影響戶外產品動能，但因新冠肺炎疫情蔓延，醫療床需求增加，醫療成品銷售增加，前三季營收11.6億元，稅後淨利1.64億元，營業利益2億元，EPS2.65元，亦創下歷年最佳成績。

第三季戶外產品出貨已恢復疫前水平，加上疫情大幅帶動各式醫療級氣墊床及機能性布料出貨成長，預期全年營收獲利有望挑戰新高。

(工商 )