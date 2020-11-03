大陸株洲一名剛滿月的女嬰昨天（2日）在家中的浴室，用「脖圈」泡水中游泳，10分鐘後被抱出，家人察覺她異常安靜不鬧，2小時後女嬰父親回家想逗玩她時，才發現已臉色蒼白無反應，醫院判定女嬰遭脖圈勒住太久，引發窒息，因為太晚發現導致多個臟器損害，宣告不治身亡。

據《華聲在線》報導，該女嬰才剛滿月，平時由母親和奶奶照顧，當天被放到家中的澡池玩水，頭戴脖圈游泳，當時母親和奶奶並未特別觀察女嬰變化，僅讓她玩水10分鐘後即抱離水池，當時有發覺女嬰不太哭鬧、十分安靜，直到女嬰父親回家後要找她逗玩，才發現他臉色蒼白，甚至沒什麼力氣哭叫，立即送往醫院。

當地兒童醫院醫生表示，嬰兒送來的時候，因為家長太晚發現，狀況已經非常差了，沒有任何反應，主因是被游泳圈勒太久，導致多臟器的損害，缺氧導致永久性腦損傷，經過幾番搶救，最後跟家長商量，只能放棄治療；他建議不要讓太小的嬰兒戴游泳圈，因為骨骼與運動神經協調能力還尚不成熟，戴著游泳圈游泳特別容易勒到脖子，引起窒息

醫生提醒，如果家長想讓小孩在家裡游泳的話，應該密切關注孩子的一個情況，只要孩子在水中游，視線就不能遠離，「不建議小孩子自行游太長時間。」此外，讓嬰兒戲水的水池水溫也不能太高，水溫最好控制在36℃到38℃，溫度太高會導致中暑，游泳圈必須適合嬰兒頸圍，不能夠漏氣，保險按扣一定要能夠粘牢，否則容易導致嬰兒溺水。

(中時新聞網)