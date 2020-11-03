現年57歲的美國影星強尼戴普(Johnny Depp)，被認為是世界上最偉大的影星之一；他擔綱演出的電影《剪刀手愛德華》、《神鬼奇航》、《巧克力冒險工廠》…等等，部部票房長紅，《神鬼奇航》系列更是他最成功的商業電影。

感情生活也相當精彩的他，與女星薇諾娜瑞德(Winona Ryder)、超模凱特摩絲(Kate Moss)都曾拍拖過；但近些年最為人知的，大概就是與前妻安柏赫德(Amber Heard)的大亂鬥離婚官司。

強尼戴普與前妻安柏赫德因拍攝電影《醉後型男日記》相戀，兩人於2015年完婚，但哀傷的是，隔年5月，女方就火速提出離婚申請。這對無緣的怨偶，雙方各自在媒體上放話；安柏赫德說：「強尼戴普家暴時就像是『怪物』，並公開更衣室衣櫃等被破壞的慘況」，男方強尼戴普又爆料：「安珀赫德居然曾在兩人的床上「拉屎」，讓他真的超傻眼且崩潰。」雙方隔空交火，實在鬧得激烈。原以為事情已告一段落，沒想到又有新狀況。

強尼戴普先前狀告英國太陽報(THE SUN)誹謗, 怒指將他冠上「會打老婆」的汙名，但法官卻判他敗訴。法官表示，太陽報的文章已被證明「大致屬實」。據法新社報導，這起官司讓強尼戴普的混亂生活被攤在陽光下檢視，更毀了他長久建立起的形象與聲譽。

(中時新聞網)