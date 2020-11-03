過去不少新聞曾報導，民眾搭乘大眾交通工具，卻意外和其他乘客發生爭執的經驗。一名女子表示，乘坐台鐵區間車，卻遭婦女因睫毛膏畫歪而找她理論，兩人在車廂內爭吵不休，對方更直接批判她「沒素質的台灣人才穿短褲」，誇張行徑令她爆氣，將其PO上網讓網友公審。

一名婦人在火車上化妝失手，竟遷怒他人，兩人在車廂內爭執不休。（圖／翻攝自爆怨2公社）

這名年輕女子今（3）於臉書《爆怨2公社》指出，一名中年婦女在行進間的台鐵區間車化妝，而她尋找空位時，卻遭一名婦女劈頭就說「都是妳擋到我的光，害我畫歪（睫毛膏）」，原PO也不是省油的燈，她直嗆「那可以不要在車上畫」。不料，對方竟說「讓我唸一下不行嗎」，原PO認為「她有病」，婦女不滿被辱罵，揚言要告「公然侮辱。」

原PO非常憤怒，她嘲諷「原來穿短褲就是沒素質」。（圖／翻攝自爆怨2公社）

兩人於車上爭論不休，婦人不滿認為原PO態度極為惡劣「不會有老闆想用」，原PO表示自己就是老闆；對方又回「那也很快就倒店了啦！」就連原PO穿著短褲都能成為變為婦人攻擊來源之一，她直指「看看你穿這什麼短褲，不像樣！台灣就是有你這種人，才把我們台灣人的素質都拉低了，你整個就是沒救」。這也讓這她火大，在文末嘲諷「妳一個人佔兩個位置，素質好高好棒棒。」

就在她下車時，有3名民眾則問她為何要回嘴？又為了何事？原PO認為，在那當下自己本身並無做錯任何事，卻要被找麻煩氣不過，這3名民眾聽完事由後，也直喊婦人「她可能有病」。文章曝光後，網友都認同這根本是標準的「大媽歐巴桑」、「再怎畫還是一樣胎哥咪啊」、「畫正畫歪根本不會影響妳的顏值」、「香奈兒不適合她，不要污染了香奈兒」、「誰的媽媽啊帶走啊」。

(中時新聞網)