君子遠庖廚？但隨著時代演變，餐飲業受重視，出現很多型男主廚成為美食的亮點，也吸 引很多男性投入料理世界，富宇建設《隨堂》雜誌廚藝專欄，舉辦「廚神大會師」活動，募集社區住戶一人一菜秀廚藝，男性比例達五成，年齡從25歲至75歲，滿足家人的胃口，男性樂於在廚房大展身手。

活動中有長期居住海外的住戶，思念家鄉味道，為愛燉煮孩子最愛的花生滷豬腳，數年磨練而成拿手菜；也有住戶帶來下部隊時難忘的炒滷味，在金門當兵的住戶也分享懷念的蒜苗炒臘肉，12名廚神一一上菜、說菜，分享創意、回憶和幸福。

富宇建設協理周燕槿指出，舉辦「廚神大會師」，男性與女性分享的菜色各有特色，女性端出的菜色以創意料理居多，男性料理的拿手菜多半來自個人的生命經驗，當兵、工作、旅外等記憶中的美味。

值得一提的是，男女對菜色也有不同喜好，擺盤上女性偏好精緻美感，男性則偏向豪邁、氣勢，色香味具全輸人不輸陣。

周燕槿強調，富宇重視家庭，踏實打造家的價值，無論誰進廚房，與家人共享美味菜色、與鄰里建立友善關係，才是富宇活動希望帶給住戶最珍貴的禮物。

富宇建設《隨堂》雜誌廚藝專欄，舉辦「廚神大會師」，募集社區住戶一人一菜秀廚藝，男性比例達五成。（盧金足攝）

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