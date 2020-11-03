北市產業局首次串聯企業及社會企業共同攜手發起「企業出題、社企解題」的活動，北市府邀請各產業的龍頭企業，分享創新合作模式達成「擴大產業效益與發揮社會影響力」的雙贏目標。台北市長柯文哲也親自出席表示，「新冠肺炎大流行，讓許多國家面臨轉型，電商需求提高，也產生許多環保問題，社會企業的存在，就解決企業的問題。」

柯文哲坦言，面對本次疫情到來，其實很多都沒準備好，像是紓困金很多都是亂花，根本不知道收入是多少，來文就簽，三倍券也顯示危機，僅8％用無現金支付，92％是用紙張，那怎麼符合無接觸、無現金交易，一定不對的。

柯文哲指出，台灣在新冠肺炎疫情表現得很好，因當年SARS的經驗，所以失敗為成功之母，但這次許多國家面臨轉型，台灣在產業上沒有太大的衝擊，成功也可能為失敗之母，因此要更小心，否則下一波疫情也可能會表現不好。

柯文哲說，明年2月，北市府將發布「後疫情時代台北產業政策白皮書」，Foodpanda因疫情關係，今年業績成長7倍，但車禍率也提升，外送平台就占4.7％。

柯文哲表示，北市府鼓勵大型企業和社會企業合作，共同解決社會面臨的問題，電商興起也會產生許多包裝、環保問題，要靠社會企業解決，這是一個新的模式，北市府作為媒合，指導政策的方向。

(中時 )