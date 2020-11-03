子瑜身材超火辣。(圖／翻攝自周子瑜吧_TZUYUbar微博)

南韓超人氣女團TWICE日前帶著第二張正規專輯《Eyes Wide Open》回歸，主打歌《I CAN'T STOP ME》一改過往風格，以復古的電音洗腦旋律，再次橫掃各大排行榜，近來也在音樂節目打歌，現場舞台更是驚豔粉絲，身為門面的子瑜，造型更是美出新天際。

TWICE日前上「M COUNTDOWN」舞台打歌，穿上千鳥紋套裝的子瑜，似乎又更瘦了，纖細蠻腰和緊實大腿根，完美身材令人超驚艷，而因為裙子短到僅包住屁股，跳舞時微微飛揚，臀部曲線全都露，讓網友看了全暴動。

子瑜造型美出新高度。(圖／翻攝自周子瑜吧_TZUYUbar微博)

其實，子瑜的美貌可說是遺傳媽媽，之前上節目《黃金漁場 Radio Star》宣傳，公開媽媽年輕貌美照片，驚豔眾人，不過她也爆料媽媽很愛在臉上「做實驗」，因為開設醫美診所，常把自己當白老鼠，連爸爸都受不了，拜託媽媽別再做了，父母逗趣對話笑翻全場。

(中時新聞網)