汽車違規迴轉要上交流道 小貨車遭撞側翻 15:402020/11/03 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花男駕駛BMW汽車行經新北市中和區中正路，花男違規迴轉要上交流道，但卻未注意後方直行車輛，與小貨車相撞後小貨車當場側翻。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花男駕駛BMW汽車行經新北市中和區中正路，花男違規迴轉要上交流道，但卻未注意後方直行車輛，與小貨車相撞後小貨車當場側翻。（翻攝照片） 花男駕駛BMW汽車行經新北市中和區中正路，花男違規迴轉要上交流道，但卻未注意後方直行車輛，與小貨車相撞後小貨車當場側翻。（翻攝照片） 63歲花姓男子今（3日）下午1時許，開車行經新北市中和區中正路，花男違規迴轉，與剛下交流道由27歲王姓男子駕駛的小貨車相撞，小貨車當場側翻，所幸花、王兩人並未受傷，送醫檢查後無礙，雙方均無酒駕，詳細車禍原因待進一步釐清。 據悉，花男駕駛BMW汽車行經新北市中和區中正路，花男違規迴轉要上交流道，但卻未注意後方直行車輛，與小貨車相撞後小貨車當場側翻，一度造成中和交流道壅塞。警消獲報抵達，花、王兩人並未受傷，利用吊車將小貨車吊起恢復現場交通。 (中時 ) #小貨車 #交流道 #違規 #中和區 #新北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 醉得太離譜 男酒駕違停被盤查竟騎警車逃 12:362020/11/03 社會 轉彎不慎 廂型車撞對向車又自己翻車 16:432020/11/03 社會 酒空男違停路口遭盤查 偷騎警車逃逸撞上自己車犁田被逮 14:032020/11/03 社會 送妻子上班自撞 機車卡大貨車尾騎士慘死 10:172020/11/03 社會 國3寶山段南下5車連環撞 轎車卡連結車底衝出邊坡1死2傷 09:462020/11/03 社會 馬路如虎口 兩車側撞、兩人分別受創 09:582020/11/03 社會 新壽慈善基金會 用心關懷銀髮族 04:102020/11/03 全球財經 Hyundai Ioniq Hybrid 小改款將於 11／9 發表、將成為首款線上專賣的車型 09:352020/11/03 汽車情報-汽車新聞 浪犬太醜沒人領養 溜進校園守護師生18年離世 狗群反應太揪心 13:202020/11/03 萌寵 台灣蘭馨協會與竹南分局合辦反家暴遊行宣導 16:402020/11/03 生活 社會熱門新聞 賓士開車門害23歲女騎士遭輾斃 貴婦：公司破產沒錢賠 - 社會 前空姐郭芷嫣提告求復職 長榮律師：不可能讓她回來 - 社會 長榮女大生遭擄殺 遇害地前1小時畫面曝光 網看完暴怒 - 社會 最貪立委蘇震清 心臟問題聲請戒護就醫獲准 - 新聞 女大生魂斷異鄉 高大成震怒「3關鍵」揭惡嫌謊言 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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