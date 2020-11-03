花男駕駛BMW汽車行經新北市中和區中正路，花男違規迴轉要上交流道，但卻未注意後方直行車輛，與小貨車相撞後小貨車當場側翻。（翻攝照片）

花男駕駛BMW汽車行經新北市中和區中正路，花男違規迴轉要上交流道，但卻未注意後方直行車輛，與小貨車相撞後小貨車當場側翻。（翻攝照片）

63歲花姓男子今（3日）下午1時許，開車行經新北市中和區中正路，花男違規迴轉，與剛下交流道由27歲王姓男子駕駛的小貨車相撞，小貨車當場側翻，所幸花、王兩人並未受傷，送醫檢查後無礙，雙方均無酒駕，詳細車禍原因待進一步釐清。

據悉，花男駕駛BMW汽車行經新北市中和區中正路，花男違規迴轉要上交流道，但卻未注意後方直行車輛，與小貨車相撞後小貨車當場側翻，一度造成中和交流道壅塞。警消獲報抵達，花、王兩人並未受傷，利用吊車將小貨車吊起恢復現場交通。

(中時 )