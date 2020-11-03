港交所總裁：進行科技轉型 區塊鏈應用仍處起步 15:392020/11/03 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港交所行政總裁李小加3日表示，港交所的區塊鏈應用技術仍在起步階段，相信仍有漫長發展。 李小加指出，港交所近年持續進行科技轉型，但規模始終有限制，部分工作仍離不開實體文件。作為市場中心，港交所要確保交易普及所有投資者，因此不能比大部分人走得過前，亦不能放棄對科技應用不熟悉的人。 李小加又稱，市場對區塊鏈仍未完全接受，主要考慮到信任度及成本高。但港交所正研究北向股票通使用區塊鏈技術，以有效配合中國在岸規則。 (工商 ) #港交所 #區塊鏈 #轉型 #李小加 #起步 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新董座邱月琴：第一金拚成長 不排除發動併購 獲利以追上兆豐金為目標 04:102020/11/03 金融．稅務 長庚建置智慧腦部脊椎手術臨床場域 04:102020/11/03 投資理財 螞蟻上市前夕 馬雲遭大陸4部門監管約談 03:522020/11/03 兩岸 康和證券慶30周年 創新轉型迎變革 04:102020/11/03 產業．科技 卜蜂養雞場案暫落幕 自救會將成立協會持續對抗大鯨魚 15:002020/11/03 寶島 舞弊防制專欄－全球經濟犯罪調查 新冠時代 需格外注意的舞弊態樣（下） 04:102020/11/03 金融．稅務 陸港觀盤－數位人民幣 不影響線上支付產業 04:102020/11/03 全球財經 真無線藍牙耳機當紅 供應鏈樂 04:102020/11/03 證券．權證 紅鶴泡水奄奄一息 監視器影片追兇手 14:572020/11/03 社會 《半導體》宇瞻攜手元創電子 攻長照科技應用 12:162020/11/03 財經 財經熱門新聞 美大選結果已定？華爾街不怕他當選 卻警告災難將來臨 - 財經 印度喊取代大陸成世界工廠未見進展 外媒解密為何企業不買帳 - 財經 美大選後將出手打馬雲？專家爆背後驚人真相 - 財經 華為副總裁驚傳深圳猝死 公司回應了 - 財經 全球瘋美大選 賭盤飆破370億 最後一周7成押「他 」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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