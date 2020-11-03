港交所行政總裁李小加3日表示，港交所的區塊鏈應用技術仍在起步階段，相信仍有漫長發展。

李小加指出，港交所近年持續進行科技轉型，但規模始終有限制，部分工作仍離不開實體文件。作為市場中心，港交所要確保交易普及所有投資者，因此不能比大部分人走得過前，亦不能放棄對科技應用不熟悉的人。

李小加又稱，市場對區塊鏈仍未完全接受，主要考慮到信任度及成本高。但港交所正研究北向股票通使用區塊鏈技術，以有效配合中國在岸規則。

(工商 )