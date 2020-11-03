大陸股市3日收高逾1％，上證指數連升兩日。兩市成交合計縮減至人民幣7,847億元（下同）。

香港信報報導，上證指數開高走高，全日收報3,271點，升45點或1.42％，高見3,278點，升53點或1.65％，成交3,037.3億元。

深指反覆走升，全日收報13,580點，升159點或1.19％，高見13,592點，升171點或1.28％；低見13,414點，跌6點或0.05％，成交4,810.06億元。創業板指數報2,744點，升35點或1.33％。

各類股幾乎全線上升，有色金屬股升逾4％；水泥股升逾3％；石油、煤炭、金融股升逾2％；鋼鐵、房地產、化工、電力股升逾1％。

關於中美貿易戰後續走向，有分析師表示，美國總統大選踏入投票日，民主黨總統候選人拜登的民調支持率仍領先於總統川普，倘若拜登入主白宮，有望令美國外交關係相對穩定，對中政策轉趨溫和。

(工商 )