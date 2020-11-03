中美關係近年跌落谷底，但阿里巴巴高級副總裁兼企業融資總監姚允仁認為，中美關係難以脫鉤。

香港信報報導，姚允仁3日出席網上論壇時表示，中美緊張關係已由貿易蔓延至國家安全及軍事程度，但中國自美國進口的貨品總額達逾千億美元，目前雙方連繫仍然十分強。

他稱，阿里會在全球尋找投資機會，特別關注中國及東南亞，強調併購策略目標，需要考慮相關投資能鞏固集團核心業務，包括吸納新顧客及改善客戶體驗。

談及新冠肺炎，姚允仁認為，疫情加速數位化發展，科技應用會成為新常態，電子商貿及網上學習成為趨勢，相信雲計算行業會受惠。至於傳統行業的復甦要視乎疫苗面世和消費者信心何時恢復。

他又提到，中國正採取針對性措施刺激經濟增長，特別是加強高科技、5G、電動車等領域發展，目標希望推動就業，亦透過減稅協助中小企。他相信，中國正轉型為消費社會，長遠對中國經濟有信心。

(工商 )